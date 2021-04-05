شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية تكشف عن حالة يتم فيها حذف الأبناء من سجل الأسرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الحالة التي يتم فيها حذف الأبناء من سجل الأسرة (بطاقة العائلة)، إضافة إلى الحالات التي يتم فيها إصدار سجل جديد.

وقالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن سجل الأسرة "بطاقة العائلة" لا يوجد لها تاريخ انتهاء، وأنه يتم تجديدها فقط عند حدوث واقعة على السجل المدني الخاص.

وأضافت الأحوال المدنية أن الابنة لا تحذف من سجل الأسرة لوالدها حال زواجها، وتضاف لسجل زوجها، و في حال تم إصدار سجل الأسرة مسبقا، فلن يتم إصدار سجل جديد إلا في الحالات التالية: تغيير في حالة مقدمة الطلب، تغيير في عدد أفراد الأسرة، تغيير اسم مقدمة الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة.

جاء ذلك تفاعلا مع استفسار تلقته الأحوال المدنية حول حذف أسماء الأبناء من سجل الأسرة بطاقة العائلة وإمكانية إعادة أسمائهم، موضحة أنه يتم حذف الابن من سجل الأسرة حال إصدار هوية وطنية.