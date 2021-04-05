شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تكشف عن وصول لقاحات كورونا جديدة إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن وصول مجموعة جديدة من اللقاحات إلى المملكة، مبينة أنها تخضع للدراسة والتقييم، كما سيتم الإعلان عن اعتمادها قريباً.

وقالت الهيئة: "استخدام جرعتي لقاح كورونا مفصولتين بمدة لا تقل عن 21 يوما ولا تزيد عن 42 يوم هي التي يتم على أساسها تسجيل اللقاحات في البلاد".

وأشارت إلى وجود دراسة طبية حديثة منشورة توضح أن الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" لها فاعلية لكن هذه الدراسة وحدها غير كافية لدعم استخدام جرعة واحدة فقط.