شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: الصرع لا يعتبر من موانع أخذ لقاح فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن الصرع ليس ضمن موانع أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وتفاعل حساب "عش بصحة" التابع لوزارة الصحة على "تويتر" ، مع استفسار جاء فيه: " أنا أعاني من الصرع وحساسية مفرطة من المضادات الحيوية خصوصاً البنسلين، هل أتطعم ضد كورونا؟" .

وأجاب الحساب: "لا يعتبر الصرع من موانع التطعيم، ويُمنع أخذ أي من اللقاحين (فايزر أو أسترازينيكا) لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)"، مضيفًا:" باقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة" .