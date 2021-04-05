شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة مدربة في تربية وتصوير الخيول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روت مدربة ومختصة في سلوكيات الخيل سجى عريجة، قصتها في تربية وتصوير الخيول؛ حيث أكدت أنها تعشق الخيل وترويضه منذ طفولتها.

وقالت مدربة الخيل، أنها تقوم بتحليل سلوكه وتخصصها هو علم النفس: "خصصت هذا الشيء في تحليل سلوك الخيل وعلاجها ومشاكلها وتفسير هذا السلوك للناس لتعرف الجميع بالخيل"، بحسب تقرير قناة "العربية".

وأوضحت سجى عريجة، أنها مدربة خيل سباق أيضًا ومصورة للخيل، حيث بدأت تصوير الخيل بعد اكتشاف موهبتها في التصوير لتصبح أول من تخصص في تصوير الخيل، لافتة إلى أنه مهم جدًا لمصور الخيل أن يفهم لغة جسد هذا الكائن.