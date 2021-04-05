شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم الصلاة خلف من يلحن في قراءة القرآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن علي العسكر حكم الصلاة خلف من يلحن في قراءة القرآن .

وأكد الشيخ عبد الرحمن العسكر في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة الفضائية أنه يجب على المسلم عموماً أن يتعلم من القرآن الكريم ما يقيم به صلاته ، وقال العلماء أنه يجب أن يتعلم الفاتحة وبعض السور لأنه إذا لم يقرأ الفاتحة صحيحة فصلاته غير صحيحة .

وأضاف الشيخ عبد الرحمن العسكر أنه إذا اللحن يغير المعنى مثل إياكِ نعبد بكسر الكاف أو أنعمت ُ بالضم فإنه لحن يغير المعنى وهنا الصلاة لا تجوز ، أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى كتسكين الحروف أو تشكيل لا يغير المعنى وهنا لحن غير جلي لا يؤثر على المعنى وتجوز الصلاة ولكن الأولى تركه .

وقال الشيخ عبد الرحمن العسكر أن هذا كله في الفاتحة أما إذا كان في غيرها ، فاللحن أهون في غيرها من السور ، والأولى ألا يصلي خلفه ، أما إذا كان الإمام من يلحن فتصح صلاته مادام لا يلحن لحناً جلياً .