شكرا لمتابعة خبر عن "الحياة الفطرية" يتفاعل مع شكوى الموظفين ويصرف بدل الإعارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مع شكوى موظفي الإعارة التي نشرتها "صدى" حول إيقاف صرف بدل الإعارة بدون سابق إنذار.

وقال عدد من الموظفين إن المركز قام بصرف بدل الإعارة المنصوص عليه في قرار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في 1/1/،2021 بمنح الموظفين البالغ عددهم 949 بدل إعارة بنسبة 22 % من الراتب الأساسي.

وكان الموظفون تفاجئوا بالرواتب غير شاملة لبدل الإعارة، الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء بين الموظفين، قبل أن يقوم المركز بإنهاء المشكلة اليوم الاثنين وصرف البدل لكافة الموظفين المتضررين.

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