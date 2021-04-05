شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ العسكر يوضح حكم إفطار المسافر في شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبد الرحمن بن علي العسكر عضو الجمعية الفقهية السعودية حكم المسافر اذا أفطر في شهر رمضان.

قال الشيخ عبد الرحمن العسكر " من أدرك شهر رمضان وهو بالغ عاقل فيجب عليه صومه، والله عز وجل قال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، مشيرا إلى أن المريض والمسافر لهما حق الفطر في رمضان.

وأضاف أن " الفطر ليس على سبيل الوجوب لكن على سبيل الأفضلية فإذا كان المسافر يرى أن أيسر له الصوم ولا يشعر بالتعب فلاحرج من الصوم"، لافتا إلى أن الشخص المسافر يختار الأنسب له سواء الصيام أو الفطر ويقضيه متى تيسر له.