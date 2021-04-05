شكرا لمتابعة خبر عن “صحة الرياض” تنفذ أكثر من 91 ألف جولة رقابية على المؤسسات الصحية خلال 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

قامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بجولات رقابية وتفتيشية على المؤسسات الصحية الخاصة، حيث نفّذت فرق الالتزام "91433" زيارة رقابية ميدانية خلال العام الماضي 2020 .

وأوضحت "صحة الرياض" أن الجولات الميدانية الرقابية شملت المؤسسات الصحية الخاصة، حيث باشرت الفرق الميدانية "31793" زيارة للمستشفيات، و"24355" زيارة للصيدليات، و"10043" للمجمعات الطبية العامة، و "4832" زيارة رقابية للمجمعات الطبية المتخصصة، و"1973" لمراكز الكلى، بينما قامت فرق الرقابة بتنفيذ "1339" زيارة للمحاجر الصحية، و"2347" زيارة لعيادات تطمن.

وأضافت بأن الحملات الرقابية خلال العام الماضي تضمنت "14621" نفذتها فرق الالتزام بصحة الرياض، و"130" جولة رقابية تكاملية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمختصة.

ولفتت "صحة الرياض" أنها باشرت خلال 2020 "43362" شكوى وبلاغ عبر خدمة 937، كما نظرت "1897" قضية تتعلق بمخالفات المنشآت الصحية والعاملين فيها للأنظمة واللوائح الصحية والاشتراطات.

ونوهت أن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد "4378" مخالفة تمت إحالتها إلى اللجان المختصة، وكشفت عن تنفيذ "144" إغلاق.

وأكدت "صحة الرياض" أنها حرصت على تكثيف زياراتها الرقابية التوعوية اليومية بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى.

وأشارت إلى أن مهام فريق الالتزام تشمل الرقابة على المؤسسات الصحية في القطاع الخاص.

لافتةً أن مراقبوا الالتزام يباشرون مئات الزيارات اليومية للصيدليات للتأكد من التزامها.

وأهابت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى وتفادياً لإيقاع العقوبات النظامية، والتي تصل لغرامة ٣٠٠ ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل لسنتين.

وأكدت صحة الرياض أنها تتعامل بحزم مع مايصلها من بلاغات، وكذلك البلاغات الواردة إلى مركز بلاغات وزارة الصحة 937 .