شكرا لمتابعة خبر عن تأهيل الإناث بحائل ينظم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للتوحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عارف السويدي (صدى):

نظم مركز التأهيل الشامل للإناث التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فعاليات تثقيفية مختصرة يوم الاحد الماضي بمناسبة اليوم العالمي للتوحد والذي أقيم في المركز تحت اشراف قسم الانشطة والعلاج وبمشاركة من فريق الهلال التطوعي بحضور النزيلات وموظفات المركز .

واشتملت الفعاليات ركن تعريفي بماهية التوحد وطرق التعامل مع المصابين به وعرض مادة توعوية عن التوحد وتوزيع المنشورات واقامه ركن للضيافة .

واختتم بتكريم جميع الجهات المشاركة.

بدوره قدمت ادارة مركز التأهيل خالص الشكر والتقدير للجميع بالمركز على ما يبذلونه من جهود مشكورة في خدمة هذه الفئة الغالية، متمنين لهم التوفيق والنجاح.