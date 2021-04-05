«السعودية للكهرباء» ترعى برنامج «فرحتي» للمقبلات على الزواج

ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة؛ لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمجتمعية، وقعت الشركة السعودية للكهرباء، مذكرة تعاون مجتمعي مع جمعية البهاق الخيرية «فأل»، تنص أبرز بنودها على رعاية برنامج «فرحتي»، بهدف تقديم جلسات علاجية ونفسية للفتيات المصابات بالبهاق والمقبلات على الزواج من الأسر المتعففة، إضافة إلى إدراج الجمعية في نظام الاستقطاعات.

ووقع المذكرة عن «السعودية للكهرباء»، سعد القحطاني، نائب رئيس أول للاتصال والعلاقات العامة بالنيابة، وعن الجمعية، محمد الهويشل المدير التنفيذي.

وجمعية «فأل»، هي جمعية متخصصة بالبهاق في المملكة، تعمل على تقديم الوعي الصحي عن البهاق ومساندة المصابين نفسيًا واجتماعيًا وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

الجدير بالذكر، أن «السعودية للكهرباء» وقعت أخيرًا عددًا من اتفاقيات ومذكرات التعاون المجتمعي، إيمانًا منها بأهمية المساهمة مع الجهات الخيرية والاجتماعية لتحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، علمًا بأن نحو 50 جمعية خيرية استفادت من استقطاعات وتبرعات موظفي الشركة العام الماضي 2020؛ حيث بلغت المبالغ المستقطعة أكثر من 5,49 مليون ريال.