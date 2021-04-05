«شؤون الحرمين» تدشن خطة استثنائية لموسم رمضان في ظل الجائحة

قامت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية برئاسة شؤون الحرمين، بتدشين الخطة الاستثنائية في ظل جائحة كورونا لموسم رمضان المبارك لعام 1442هـ.

واستعدت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية، بعدد من الكوادر من ضمنها الموارد والآليات المستخدمة بـ(99)، وعدد العمالة النسائية في الوكالة (600) عاملة، والمراقبات المشرفات (120)، والحارسات والمشرفات للأمن للمرافق النسائية (75) حارسة ومشرفة.

وتضمنت الخطة عددًا من الخطط الاستراتيجية للإدارات العامة للوكالة وعددًا من الأهداف الاستراتيجية والأهداف العامة، وعددًا من المبادرات للشؤون الخدمية والإدارية وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحفاظ على الصحة لقاصدي المسجد الحرام، وآلية التعامل مع الظواهر السلبية في المسجد الحرام.

كما احتوت الخطة على عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تركز على التميز التشغيلي لمرافق الحرمين الشريفين للعالم وتعزيز أثرهم الدعوي، وتطوير التنظيم الإداري والعمل المؤسسي المميز.، وتنمية الموارد البشرية التي ترتكز على استقطاب الكفاءات وتطويرها والتوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصال.

وحصر القوى البشرية التي تضمنتها الخطة والإحصائيات للموظفات في الوكالة في جميع الإدارات التابعة لها، والخطط التي تتعلق بالإدارات العامة للوكالة، والخطط لإدارات العموم إلى عدد من الأهداف العامة والتشغيلية ومؤشرات الأداء والمشاريع والمبادرات والمخاطر التي تواجه الخطط، وبما يتناسب مع الاجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

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