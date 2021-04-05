«الصحة» توضح الفترة الزمنية بين لقاح كورونا وأي تطعيم آخر

أوضحت وزارة الصحة، أنه يفضل وجود فترة زمنية تقدر بـ14 يومًا بين تطعيم كورونا وأي تطعيم آخر مثل تطعيم الفيروس الكبدي.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «حتى الآن، لا توجد دراسات توضح الاستخدام المزدوج للقاحات، لذلك ننصح بعدم دمج اللقاحات ووضع فترة 14 يومًا بين اللقاح والآخر».

وقال المواطن في استفساره: هل تطعيم فيروس الكبد يتعارض مع لقاح كورونا؟

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه يُمنع أخذ أي من اللقاحين (فايزر أو أسترازينيكا) لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة فهي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة.

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