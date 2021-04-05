ضبط 95 كجم من اللحوم الفاسدة بمطعم جنوب الطائف

أسفرت الجولات الرقابية المكثفة للفرق الرقابية بجنوب الطائف عن ضبط 95 كيلو جرامًا من اللحوم والشحوم والرؤوس مجهولة المصدر والفاسدة والتي تم تخزينها بطريقة غير صحية مما عرضها للتلف والفساد، داخل أحد المطاعم بجنوب الطائف، خلال الجولات المكثفة والتي شملت أكثر من 160 مرفقًا تجاريًا.

وأوضحت أمانة الطائف أن اللحوم المضبوطة تم تخزينها للاستفادة منها خلال شهر رمضان، غير أن الجولات المكثفة للفرع البلدي اسفرت عن ضبطها ومصادرتها وإتلافها وإغلاق النشاط المخالف، ورصدت الحملات الميدانية مخالفات أخرى تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء حفظ الأطعمة والتهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبينت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن جهود الرقابة البلدية الحالية تهدف لضمان سلامة المعروضات والمواد الغذائية والمنتجات الرمضانية، وضبط الأنشطة المخالفة للاشتراطات الصحية واتخاذ الاجراء النظامي بحقها.