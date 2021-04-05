أمانة العاصمة المقدسة تُحدِّث خطتها الاستراتيجية الخمسية

نظَّمت أمانة العاصمة المقدسة سلسلة من ورش العمل ضمن برنامج التأهيل الاستراتيجي لقيادات أمانة العاصمة المقدسة، وكانت آخر الورش بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وذلك بقاعة المركز الحضري التابع للأمانة، بحضور وكلاء الأمين وعدد من مدراء العموم ورؤساء البلديات؛ حيث أعد الورشة وقدمها مستشارة أمين العاصمة المقدسة ورئيسة اللجنة التنفيذية للتخطيط الاستراتيجي الدكتورة سمية بنت عزت شرف.

وتضمنت الورشة عرضًا تعريفيًا عامًا عن مراحل التخطيط الاستراتيجي للأمانة، وكيفية صياغتها وإحداث المقارنات المرجعية، كما تضمن العرض إحصائيات وأرقام لما تم خلال ورش تحديث للخطة الاستراتيجية لأمانة العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى إجراء العديد من التحاليل الاستراتيجية، والتعرُّف على آلية بناء المشاريع الاستراتيجية وكيفية الموائمة مع الجهات ذات العلاقة.

وحظيت ورش العمل الممتدة باهتمام مباشر من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص لما لها من أهمية بالغة في تحديث الخطة الاستراتيجية واحتوائها على القيم الحديثة التي تهتم بالتخطيط الحضري والتشوه البصري والتحول الرقمي واحداث التغيير الملموس وفقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأضاف أن المملكة لديها توجهات استراتيجية تتمشى مع التغيرات العالمية وفقاً لما تقتضيه طبيعتها الجغرافية ومكانتها الإسلامية. ووجه بتبني القضايا الاستراتيجية التي جاءت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية مع مراعاة خصوصية مكة المكرمة وطبيعتها.