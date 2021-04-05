حساب المواطن: 6 أيام على إيداع دفعة أبريل في حسابات المستفيدين

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه متبق ستة أيام على إيداع دفعة شهر أبريل 2021م في حسابات المستفيدين.

وذكر البرنامج- عبر تويتر- «6 أيام على إيداع الدفعة الـ 41 من برنامج حساب المواطن».

يذكر أن البرنامج يودع مبالغ الاستحقاق في حسابات المستفيدين يوم 10 من كل شهر ميلادي، أو يوما قبله أو بعده حالة توافقه مع يوم الإجازة.

وكان البرنامج أعلن في وقت سابق، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 41 (شهر أبريل 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:

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