خبير أرصاد يتوقَّع حالة من عدم الاستقرار الجوي ويحدد بدايتها

توقَّع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، اليوم الإثنين، حالة من عدم الاستقرار الجوي على بعض مناطق المملكة، تشمل رياحًا وأمطارًا، بدءا من يوم الجمعة المقبل.

وقال الحيزان- عبر حسابه على تويتر-: «من يوم الجمعة المقبل ستتأثر أجواؤنا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، يغلب عليها نشاط الرياح، وقد تسبقها موجة علوية وأمطار خفيفة ومتفرقة من يوم الأربعاء (٧ أبريل ٢٠٢١م) على الشمال، مع انخفاض في درجات الحرارة».

وأشار الحيزان إلى أن حالة عدم الاستقرار الجوي، ناتجة عن عبور منخفض جوي عميق لحوض المتوسط بصبغة قطبية.ة،

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