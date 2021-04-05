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بالفيديو.. تدشين مدرسة نسائية لتعليم قيادة السيارات في حفر الباطن

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الرياض - محمد عبدالله - تقدم الخدمة بها 30 مدربة

تم تدشين أول مدرسة نسائية لتعليم قيادة السيارات في حفر الباطن، لتختصر بذلك على النساء مشقة السفر إلى أماكن أخرى للحصول على رخصة القيادة.

وذكر تقرير لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة «الإخبارية»، أنه تم تجهيز مدرسة القيادة بأساليب التدريب الحديثة، وتقدم خدمة التعليم بها 30 مدربة.

وأضاف التقرير أن المدرسة اختصرت على نساء حفر الباطن السفر لمسافة 500 كيلومتر لتعلم القيادة والحصول على الرخصة؛ حيث كانت أقرب مدرسة نسائية لهن إما في الدمام أو الرياض.

وأوضح مسؤول بمرور حفر البطان، أن النظام يطبق على الجميع ولا يفرق بين رجل وامرأة، مشيرًا إلى ارتفاع التقيد بالسلامة المرورية في الشارع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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