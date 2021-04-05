السعودية اليوم / سمو أمير منطقة نجران يدشن حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً ــ فكر آمن .. لوطن آمن"



نجران 23 شعبان 1442هـ الموافق 05 أبريل 2021 م واس

دشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً ـ فكر آمن .. لوطن آمن"، بحضور معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند عبر الاتصال المرئي.

وبدأت المناسبة باستعراض فيلماً مرئياً عن الحملة متضمناً معلومات عنها وتنفيذها وأهدافها.

وأشاد سموه بدور وجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطلاق هذه الحملة، إضافةً إلى برامج الرئاسة وحملاتها واختيارها للمواضيع والحملات المهمة، موضحاً أن بلادنا - ولله الحمد - قامت على دين الله وتصحيح العقيدة كما نزلت على محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وهي ترتكز على كلمة التوحيد.

من جهته قدّم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه لأعمال ومبادرات وحملات الفرع في منطقة نجران، مبيناً أهمية الحفاظ على الوطن ومكتسباته ودحر أعدائه، مشيراً إلى أن الرئاسة قامت بتعزيز مفهوم الانتماء واللحمة الوطنية لأنها من أعظم ما دعت إليه الشريعة.

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13:46ت م

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