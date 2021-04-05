السعودية اليوم / تسجيل 1117 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عُمان



مسقط 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1117 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 164.274 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1722 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 147.539 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 90 %.

// انتهى //

13:43ت م

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مسقط 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسسجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1117 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات، وشفاء 862 حالة .وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 164.274 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1722 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 147.539 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 90 %.// انتهى //13:43ت م0085

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