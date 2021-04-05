السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية تنظم ورشة عمل بعنوان "تعزيز وتطوير العمل الميداني"



الدمام 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

نظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية اليوم، ورشة عمل - عن بُعد -، بعنوان (تعزيز وتطوير العمل الميداني) للمرحلة الرابعة لعام ١٤٤٢هـ.

وناقشت الورشة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل الميداني واستعراض خطة التمركز والخطط المستقبليّة التطويرية للعمل الميداني.

// انتهى //

13:42ت م

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