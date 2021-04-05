السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة



الرياض 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان.

وقدم معاليه تهانيه للسفير آل نهيان بمناسبة تعيينه سفيراً لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

13:41ت م

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