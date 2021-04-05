السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم : نتائج ايجابية حققتها اللجنة العليا لمكافحة سوسة النخيل بالمنطقة بعد تحقيق انخفاض الإصابة



بريدة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لمتابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمنطقه القصيم الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لمكافحة سوسة النخيل.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بمقر الإمارة أمس، معالي وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس عبدالرحمن الفضلي .

وكشف سموه أن اللجنة حققت نتائج إيجابية تمثلت في انخفاض نسبة الإصابة بسوسة النخيل الحمراء من 1.55% إلى 0.86% خلال السنوات الخمس الماضية، وأسهمت في فحص أكثر من 19.5مليون نخلة خلال العام الماضي 2020م، مشيراً إلى أن المؤشرات أظهرت تحقيق نسبة انخفاض إصابة النخيل بالسوسة الحمراء بنسبة 50% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بدعم معالي وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس عبدالرحمن الفضلي، ودور فرع الوزارة بالمنطقة الفاعل في الحد من انتشارها، مشيداً بأدوار وتناغم القطاعات الحكومية وتفعيل الجوانب التوعوية والوقائية والارشادية في مكافحتها، مثمنًا تعاون المزارعين مع اللجنة بما يسهم في القضاء عليها - بإذن الله -.

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13:38ت م

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