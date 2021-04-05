السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يستقبل سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة



بريدة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم ، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة فو فيت زونغ.

وأشار سموه إلى النمو المتواصل الذي تشهده العلاقة بين المملكة وفيتنام ، لافتاً سموه النظر إلى أن المملكة حريصة على التواصل مع الدول الصديقة ، وإقامة العلاقات والمصالح المشتركة معها.

وجرى خلال الأستقبال تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته عبر سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى أن المملكة دائماً حريصة على تعزيز علاقتها مع الدول كافة.

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13:19ت م

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