السعودية اليوم / "المال العام أمانة" لقاء افتراضي بجامعة الملك عبدالعزيز غداً



جدة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

تنظم جامعة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع الديوان العام للمحاسبة و "نزاهة" غداً عبر الاتصال المرئي، لقاءاً بعنوان "المال العام أمانة".

ودعت الجامعة الجميع إلى حضور اللقاء من خلال الدخول على موقع الجامعة من الساعة الـ7 إلى الـ 8 مساءً .

// انتهى //

13:14ت م

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