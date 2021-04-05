السعودية اليوم / فرع التجارة بالباحة ينفذ 832 جولة تفتيشية لمراقبة الأسعار وتطبيق الاحترازات



الباحة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة خلال الأسبوعيين الماضيين 832 جولة تفتيشية في مدينة الباحة ومحافظاتها , للتأكد من تطبيق الاحترازات ومراقبة الأسعار.

وأوضح مدير الفرع سعيد بن محمد الزهراني ، أن هذه الجولات جاءت بناءً على توجيهات سمو أمير منطقة الباحة لمراقبة الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ، مشيراً إلى أنه تم إصدار 221 مخالفة للأنظمة التجارية ، فيما بلغت عمليات رصد أسعار السلع التموينية والاستهلاكية ١٦٧٨عملية ، وعدد السلع التموينية والاستهلاكية المرصودة ٢١٦ سلعة متنوعة .

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13:13ت م

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