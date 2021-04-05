السعودية اليوم / جامعة الباحة تدشن مركز التحصين ضد فيروس كورونا



الباحة 23 شعبان 1442هـ الموافق 05 إبريل 2021م واس

دشن معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم ، مركز التحصين ضد فيروس

واطّلع الدكتور الحسين على مقر المركز الذي أنشأته الجامعة ممثلةً في المركز الطبي الجامعي بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، مستمعاً لشرح من مدير المركز الطبي الجامعي علي بن حسين الزهراني عن المركز الذي يضم 4 عيادات، بسعة أولية 200 مستفيد يومياً ، وعن رحلة المستفيد بداية من الفرز البصري، ومطابقة المواعيد، والتسجيل، وصولاً إلى مرحلة أخذ اللقاح والانتظار؛ وذلك ضمن إجراءات تضمن تيسير وتسهيل أخذ اللقاح على المستفيدين .

وأكد معاليه أن تدشين مركز منح لقاحات ، يأتي في سياق الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة - أعزها الله - للجامعة، مثمناً الجهود التي قدمها العاملين بالمركز الطبي الجامعي وحرصهم على إنشاء وتجهيز هذا المركز لخدمة منسوبي الجامعة وذويهم وكذلك الطلاب من مواطنين ومقيمين، ومختلف فئات المجتمع.

دعيا رئيس الجامعة جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة وطلابها وطالباتها بالمبادرة بالتسجيل وأخذ اللقاح، تفاديًا لمضاعفات ‫فايروس كورونا‬ ( كوفيد_19‬ ).

// انتهى //

13:11ت م

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الباحة 23 شعبان 1442هـ الموافق 05 إبريل 2021م واسدشن معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم ، مركز التحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك بمقر المدينة الجامعية .واطّلع الدكتور الحسين على مقر المركز الذي أنشأته الجامعة ممثلةً في المركز الطبي الجامعي بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، مستمعاً لشرح من مدير المركز الطبي الجامعي علي بن حسين الزهراني عن المركز الذي يضم 4 عيادات، بسعة أولية 200 مستفيد يومياً ، وعن رحلة المستفيد بداية من الفرز البصري، ومطابقة المواعيد، والتسجيل، وصولاً إلى مرحلة أخذ اللقاح والانتظار؛ وذلك ضمن إجراءات تضمن تيسير وتسهيل أخذ اللقاح على المستفيدين .وأكد معاليه أن تدشين مركز منح لقاحات ، يأتي في سياق الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة - أعزها الله - للجامعة، مثمناً الجهود التي قدمها العاملين بالمركز الطبي الجامعي وحرصهم على إنشاء وتجهيز هذا المركز لخدمة منسوبي الجامعة وذويهم وكذلك الطلاب من مواطنين ومقيمين، ومختلف فئات المجتمع.دعيا رئيس الجامعة جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة وطلابها وطالباتها بالمبادرة بالتسجيل وأخذ اللقاح، تفاديًا لمضاعفات ‫فايروس كورونا‬ ( كوفيد_19‬ ).// انتهى //13:11ت م0065

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