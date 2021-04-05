السعودية اليوم / أكثر من 268 ألف مستخدم لنظام التعليم - عن بُعد - بجامعة نجران خلال الأسبوع الحادي عشر



نجران 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

قدم نظام التعليم - عن بُعد - بجامعة نجران في أسبوعه الحادي عشر من الفصل الدراسي الحالي خدماته لـ 268.915 مستخدماً.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ 7.445.203 ملفاً، وعدد لوحات المناقشة 3198 لوحة نقاش، و 44884 تقييماً.

وبيّن أن الخدمات شملت تنفيذ 17.344 فصلاً افتراضياً، منها 499 جلسة متزامنة، استفاد منها 143.627 حاضراً، فيما بلغ عدد الشُّعَب 5859 شعبة، أدارها 1159 أستاذاً، بحضور 20.165 طالباً.

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13:10ت م

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