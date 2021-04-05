شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الخطة الاستثنائية لموسم رمضان في الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 600 عاملة من الكوادر النسائية .. و120 من المراقبات والمشرفات

تحت رعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قامت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بتدشين الخطة الاستثنائية في ظل الجائحة لموسم رمضان المبارك لعام 1442هـ لعام 2021م .

واستعدت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية بعدد من الكوادر من ضمنها الموارد والآليات المستخدمة بـ(99)، وعدد العمالة النسائية في الوكالة (600) عاملة، والمراقبات المشرفات (120)، والحارسات والمشرفات للأمن للمرافق النسائية (75) حارسة ومشرفة.

وقد تضمنت الخطة على عدد من الخطط الاستراتيجية للإدارات العامة للوكالة وعدد من الأهداف الاستراتيجية والأهداف العامة، وعدد من المبادرات للشؤون الخدمية والإدارية وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحفاظ على الصحة لقاصدي المسجد الحرام، وآلية التعامل مع الظواهر السلبية في المسجد الحرام.

وتحتوي الخطة على عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تركز على التميز التشغيلي لمرافق الحرمين الشريفين للعالم وتعزيز أثرهم الدعوي، وتطوير التنظيم الإداري والعمل المؤسسي المميز، وتنمية الموارد البشرية التي ترتكز على استقطاب الكفاءات وتطويرها والتوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصال.

وحصر القوى البشرية التي تضمنتها الخطة والإحصائيات للموظفات في الوكالة في جميع الإدارات التابعة لها، والخطط التي تتعلق بالإدارات العامة للوكالة، والخطط للإدارات العموم إلى عدد من الأهداف العامة والتشغيلية ومؤشرات الأداء والمشاريع والمبادرات والمخاطر التي تواجه الخطط، وبما يتناسب مع الاجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.