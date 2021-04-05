شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" : 141 مخالفة بالمساجد ومعالجتها فوراً والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في تقرير أصدرته وكالة الوزارة لشؤون المساجد اليوم، لعدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد بعموم المناطق خلال الأسبوع التاسع، تزامناً مع الموجة الثانية لجائحة كورونا.
وأوضح التقرير أن الوزارة رصدت 141 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فوراً، مبيناً أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1622 مسجداً بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فوراً.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد.