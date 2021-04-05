السعودية اليوم / أكثر من 1,121,800 مستفيد من خِدْمات مركز "تأكد" في المنطقة الشرقية



الدمام 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

قدّم مركز "تأكد" في المنطقة الشرقية خِدْماته 1,121,800 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

يذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (

// انتهى //

12:43ت م

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الدمام 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسقدّم مركز "تأكد" في المنطقة الشرقية خِدْماته 1,121,800 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.يذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس ( كورونا ) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، وتتواجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، حيث تبين هذه الفحوص مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //12:43ت م0054

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