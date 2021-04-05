السعودية اليوم / أمانة جازان تكثف جولاتها الرقابية بمحافظة ضمد استعدادًا لشهر رمضان



ضمد 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 ابريل 2021 م واس

كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة ضمد جولاتها الرقابية الصحية على المنشآت الغذائية، ومراكز التموين بالمحافظة استعدادًا لشهر رمضان المبارك .

وأوضح رئيس بلدية المحافظة عبدالعزيز بن محمد الشعبي، أن الحملة الرقابية المكثفة تضمنت خطة عمل تتركز ‏على تكثيف جهود إدارة صحة البيئة فيما يتعلق بأعمال الرقابة الصحية ومتابعة الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وشروط سلامة التخزين.

وبين أنه تم تشكيل لجان للكشف على جميع المطاعم والمطابخ والمخابز ومحلات ومستودعات المواد الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة والمواد الأولية لتحضير الطعام، مؤكدًا أن البلدية تواصل بشكل يومي جولاتها الميدانية الرقابية الصحية، داعيًا إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من خلال الاتصال على طوارئ البلدية 940 على مدار الساعة.

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12:42ت م

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