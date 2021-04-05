السعودية اليوم / تسجيل 3522 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 3522 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابه بالفيروس وصل إلى 900996 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 23169 حالة وفاة.

// انتهى //

12:15ت م

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بروكسل 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 3522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و39 وفاة.وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابه بالفيروس وصل إلى 900996 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 23169 حالة وفاة.// انتهى //12:15ت م0051

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