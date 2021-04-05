السعودية اليوم / صحة القنفذة تنفذ 11802 زيارة منزلية للمرضى



القنفذة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

نفّذت صحة القنفذة 11802 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، استفاد منها 384 مريضاً مسجلاً في البرنامج، إضافةً إلى تنفيذ 2373 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى، وذلك منذ شهر يناير 2020م حتى نهاية شهر مارس 2021م.

يذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة، وتشمل خدمات الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية و الخدمات الاجتماعية وخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض، إلى جانب توفير المستلزمات والأجهزة والأدوية الطبية وفقاً لاحتياج المريض.

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11:50ت م

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