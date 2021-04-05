السعودية اليوم / روسيا تسجل 343 وفاة و8646 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8646 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.589.540 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 100.717 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4.211.133 حالة.

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11:44ت م

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موسكو 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8646 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و343 وفاة .وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.589.540 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 100.717 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4.211.133 حالة.// انتهى //11:44ت م0044

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