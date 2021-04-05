السعودية اليوم / مقتل قاضٍ باكستاني جراء هجوم مسلح في منطقة وادي سوات



إسلام آباد 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 أبريل 2021 م واس

لقي قاضٍ باكستاني وزوجته واثنين من أطفاله مصرعهم إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون في منطقة وادي سوات شمال غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية، أن الحادث وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية على الطريق السريع الذي يربط منطقة وادي سوات مع العاصمة إسلام آباد.

وبيّن قائد الشرطة المحلية شعيب خان، أن المسلحين أطلقوا وابلاً من الرصاص على سيارة القاضي آفتاب أحمد آفريدي، مما أدى إلى مصرعه على الفور ومصرع زوجته وطفليه، بالإضافة إلى إصابة اثنين من حراسه الشخصيين بجروح.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الحادث وعدّه عملاً إرهابياً جبانا، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تؤثر على عزم باكستان في حربها على الإرهاب.

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11:37ت م

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