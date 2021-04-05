السعودية اليوم / إجراء 1113 عملية جراحية في مستشفى صبيا العام



صبيا 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 أبريل 2021 م واس

أجرت أقسام الجراحة بمستشفى صبيا العام 1113 عملية جراحية خلال الربع الأول من العام 2021 م .

وأبانت صحة جازان أن العمليات شملت 432 عملية جراحة عامة، و 280 عملية جراحة نساء وتوليد، و 129 عملية جراحة عظام، و 84 عملية جراحة أطفال، و 68 جراحة عيون و 64 جراحة أنف وأذن وحنجرة، و 38 جراحة مسالك بولية، إضافةً لـ 18 جراحة وجه وفكين.

// انتهى //

11:04ت م

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