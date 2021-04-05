شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف" يعتمد دعم 33 شهادة مهنية جديدة لرفع كفاءة القوى الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 33 شهادة مهنية احترافية جديدة، لترتفع الشهادات المعتمدة في برنامج الشهادات المهنية الاحترافية إلى 78 شهادة في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة، تهدف إلى رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل.

وتغطي الشهادات المعتمدة الجديدة عدة مجالات أبرزها: الأمن السيبراني، وأمن المعلومات التقنية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة المخاطر، ونظم المعلومات، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المجالات المحاسبية والقانونية وإدارة عمليات واحتراف الأعمال والمشاريع وإدارة عمليات الاستثمار والتمويل والمحافظ والتخطيط والجدولة.

ويتكامل برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وإيجاد فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.

وتأتي الشهادات المهنية استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.