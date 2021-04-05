الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

هل يمكن تغيير موقع أخذ لقاح كورونا من مدينة إلى أخرى؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة، في ردها على أحد الاستفسارات الخاصة بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مدى إمكانية تغيير موقع أخذ اللقاح من مدينة إلى مدينة أخرى.

وقالت الوزارة، عبر حسابها التوعوي “عش بصحة”، إن المراكز المتاحة للحجز تظهر بناءً على المدينة المتواجد فيها الشخص، وأن ذلك ينطبق على كل من يريد تغيير موقع أخذ اللقاح من مدينة إلى مدينة أخرى، أو من مركز لآخر داخل المدينة الواحدة.

تعديل جدول مواعيد اللقاح

يذكر أن الوزارة أكدت إمكانية تعديل جدول مواعيد تلقي لقاح كورونا عبر تطبيق “صحتي” حسب الأيام المعتمدة لما بين الجرعتين لضمان فعالية اللقاح.

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وبالأمس كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (673) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (504) حالات، كما تم تسجيل (7) وفيات جديدة.

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.



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