تعليم الرياض يعلن فتح باب الترشح لتعليم الكبار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، فتح باب الترشح لتعليم الكبار للبنات للعام ١٤٤٣، وجاء ذلك في تعميم لإدارة تعليم الرياض.

وجاء في التعميم “أنه نظرًا لحاجة مدارس ومراكز تعليم الكبار وبرامج محو الأمية المسائية إلى: قائدة، إدارية، معلمة، مرشدة للعام الدراسي الجديد 443/144 ا وفق ما ورد في التشكيلات الوظيفية في الدليل التنظيمي لتعليم الكبار”.

الدليلان الإجرائي والتنظيمي

وجاء في التعميم: “نأمل التكرم بتبليغ منسوبات مدرستكم وتشجيعهن على التقديم للترشح لهذا العمل، والرجوع إلى الدليلين التنظيمي والإجرائي لتعليم الكبار الإصدار الثاني في موقع إدارة تعليم الكبار (بنات) على بوابة الرياض التعليمية للاطلاع على التنظيمات والمهام والواجبات والمكافآت وجميع ما يخص تعليم الكبار للمرحلة الابتدائية وبرامج محو الأمية”.

ويكون التقديم للترشيح للتكليف بالعمل المسائي وفق استمارات الترشيح المرفقة، وترفع لمكتب التعليم التابعة له المدرسة في موعد أقصاه/٣/٩/١٤٤٢.

التكليف ومسؤوليات العمل

وأكد التعميم على ضرورة الاطلاع على ما ورد في الدليلين التنظيمي والإجرائي لتعليم الكبار قبل التقديم للتكليف بالعمل في هذا المجال والالتزام به بعد التكليف، حيث إن الإخلال بمسؤولية العمل، وواجباته والإضرار بمصلحة الطالبات يعد تقصيرًا وتتحمل المكلفة مسؤولية ما يترتب عليه.

شارك الخبر