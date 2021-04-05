إل جي تنسحب من عالم الهواتف المحمولة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة “إل جي إلكترونيكس” (LG) الكورية الجنوبية، أنها ستنسحب من تجارة الهاتف المحمول بعد سنوات من الأداء الخاسر، وسط المنافسة المتزايدة مع المنافسين الأكبر.

وأوضحت “إل جي إلكترونيكس”، في تقرير لها، أن وحدة الاتصالات المتنقلة (MC) الخاصة بها، لن تنتج وتبيع الهواتف بعد الآن، لافتة إلى “الركود الطويل والمنافسة الشرسة في هذه الصناعة”.

وأفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية بأن قرار “إل جي” هذا، جاء بعد شهرين من إعلان الشركة أن قسم “MC” التابع لها، مفتوح أمام “كل الاحتمالات” لعملياتها المستقبلية.

4.4 مليار دولار خسائر

في حين سجلت أعمال الهاتف المحمول لشركة التكنولوجيا عجزًا منذ الربع الثاني من عام 2015، إذ بلغت خسائر التشغيل المتراكمة 5 تريليونات وون (نحو 4.4 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي، فيما أجرت “إل جي”، التي كانت في يوم من الأيام ثالث أكبر شركة لتصنيع الهواتف في العالم، محادثات مع “Vingroup” الفيتنامية و”فولكس واغن” الألمانية لبيع أعمال الهاتف المحمول، ولكن المحادثات فشلت، وفقًا لمطلعين في الصناعة، بحسب ما ورد لـ”يونهاب”.

انخفاض عمليات البيع

وكانت “إل جي”، تاسع أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، بحصة سوقية تبلغ 2%، بعد شحن 24.7 مليون هاتف ذكي في العام الماضي، بانخفاض 13% عن العام الذي سبقه، وفقًا لباحث السوق “Counterpoint Research”.

شارك الخبر