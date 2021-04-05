شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف طباعة شهادة التخرج المصاحبة للسجل الأكاديمي بنظام المقررات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة التعليم، خلال تعميم بإيقاف طباعة شهادة التخرج المصاحبة للسجل الأكاديمي للثانوية العامة بنظام المقررات لجميع الأعوام الدراسية.

وتضمن تعميم الوزارة " إشارة لتعميم بشأن إيقاف طباعة الشهادة المخطوطة المصاحبة لوثيقة كشف الدرجات للصف الثالث الثانوي بدءا من العام الدراسي 1436 -1435 ,اعتمدوا إيقاف طباعة شهادة التخرج المصاحبة للسجل الأكاديمي للثانوية العامة بنظام المقررات لجميع الأعوام الدراسية".

وأكدت أن ذلك يأتي حرصا على تيسير إجراءات العمل وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.