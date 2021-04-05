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إيقاف طباعة شهادة التخرج المصاحبة للسجل الأكاديمي بنظام المقررات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة التعليم، خلال تعميم بإيقاف طباعة شهادة التخرج المصاحبة للسجل الأكاديمي للثانوية العامة بنظام المقررات لجميع الأعوام الدراسية.

وتضمن تعميم الوزارة " إشارة لتعميم بشأن إيقاف طباعة الشهادة المخطوطة المصاحبة لوثيقة كشف الدرجات للصف الثالث الثانوي بدءا من العام الدراسي 1436 -1435 ,اعتمدوا إيقاف طباعة شهادة التخرج المصاحبة للسجل الأكاديمي للثانوية العامة بنظام المقررات لجميع الأعوام الدراسية".

وأكدت أن ذلك يأتي حرصا على تيسير إجراءات العمل وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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