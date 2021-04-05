شكرا لمتابعة خبر عن التعليم توفر خدمة جديدة تساعد على إجراء التجارب الكيميائية والفيزيائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أتاحت وزارة التعليم من خلال منصة مدرستي خدمة المختبر الافتراضي الذي يوفر الأدوات والمعدات والأجهزة الافتراضية.

وأوضحت الوزارة أن المختبر الافتراضي يمكن الطلبة والمعلمين والمعلمات من إجراء التجارب الكيميائية والفيزيائية المختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج التجارب تكون على درجة عالية من الدقة ، كما أن الخدمة توفر مكتبة ثرية جاهزة من التجارب للمفاهيم الكيميائية والفيزيائية يمكن استعراضها وتعديلها، مبينة أن ملف العمل يحفظ وتصدره إلى المستخدمين الآخرين.