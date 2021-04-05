شكرا لمتابعة خبر عن موظفو الحياة الفطرية يفاجئون بإيقاف بدل الإعارة بدون سابق إنذار من الهيئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

فوجئ عدد من موظفي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية هذا الشهر، بإيقاف بدل الإعارة الذي يصرف لهم من بداية العام 2021، بدون سابق إنذار.

وقال عدد من الموظفين إن قرار بدل الإعارة الصادر من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في 1/1/،2021 نص على منح الموظفين البالغ عددهم 949 بدل إعارة بنسبة 22 % من الراتب الأساسي.

وأضافوا أن هذا الشهر تفاجئوا بالرواتب غير شاملة لبدل الإعارة، الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء بين الموظفين، في ظل صمت من الإدارة وتجاهلها لتوضيح ملابسات الأمر للموظفين.

وأهاب الموظفين بالرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتوجيه بإعادة صرف بدل الإعارة لهم، خاصة أن رمضان على الأبواب والحاجة الملحة في الوفاء بالالتزامات.