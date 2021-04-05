شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تعتمد صرف بدل تميز لـ20 ألف ممارس صحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‫كشفت مصادر عن صدور قرار من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة باعتماد صرف بدل التميز لعام 2018، لـ19.971 ممارسا صحيا.

وأوضحت أن بدل التميز يُمنح للممارسين الصحيين السعوديين بمختلف تخصصاتهم وفئاتهم الوظيفية (فئة الأطباء -أطباء الأسنان - الصيادلة - الأخصائي غير الطبيب - الكوادر الطبية المساعدة)، ودرجاتهم الوظيفية: الأطباء (استشاري - طبيب نائب - مقيم).

كما يمنع لأطباء الأسنان (استشاري - طبيب نائب - عام)، الصيادلة (استشاري - صيدلي أول - صيدلي)، الأخصائي غير الطبيب (استشاري - أخصائي أول - أخصائي)، الكوادر الطبية المساعدة (تقني - فني - مساعد صحي).

وكانت الصحة ربطت منح بدل التميز بشرط أساسي لتجويد خدماتها والتأكد من تقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية؛ حيث أكدت أهمية عدم صدور أي إدانة أو عقوبة إدارية أو فنية بحق الممارس الصحي خلال الثلاث سنوات الماضية.