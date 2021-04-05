شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب يجوب المملكة بلا سيارة ويروي موقف صعب واجهه في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى شاب يجوب مناطق المملكة ويسافر إلى العديد من دول العالم بدون سيارة، وروى موقفاً صعباً واجهه في جبال هروب بمنطقة جازان.

وقال الشاب محمد الشهير بـ"محمدوف" في لقائه ببرنامج " يا هلا" إن الترحال بدأ معه منذ زمن، وسافر إلى 20 دولة حول العالم ووثق رحلاته في موقع "يوتيوب".

وأكد على أنه لايحب الجلوس في الفنادق، بل إنه يفضل السفر الاقتصادي والتجول بالدراجة الهوائية حيث أنه قام برحلة بالدراجة في سريلانكا قطع خلالها نحو 800 كيلوا متراً.

وتابع أنه خلال تواجده في جبال هروب بجازان، حيث كان يخيم في الجبال بالقرب من منطقة حدودية، وكان يتردد على مطعم ويلتقط الصور ويجلس على جهازه المحمول من أجل أعمال المونتاج قبل أن يعود مرة أخرى لخيمته.

وأشار إلى أن أحد سكان القبيلة التي تسكن في الجبل شك في أمره فأبلغ عنه الجهات الأمنية ليفاجأ بمداهمة موقعه في منتصف الليل، وبعدما علم رجال الأمن بحقيقة أمره اعتذروا له وتركوه.