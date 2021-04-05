آخر كلمات قالها الشهيد أحمد عويضة قبل استشهاده في الحد الجنوبي

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كشف المواطن عبدالعزيز الشهري، شقيق الشهيد وكيل رقيب أحمد محمد عويضة، عن آخر كلمات قالها قبل استشهاده.
وقال عبدالعزيز الشهري:” كان آخر تواصل بيننا قبل استشهاده بلحظات وهو يقول (بإذن الله ألتقيكم قريباً، أستودعكم الله)”.
وأوضح:”شقيقي هو بكر عائلتنا بين 3 أشقاء و6 شقيقات، لايزال عريساً فزواجه كان قبل 3 أشهر”، مشيرا:” شقيقي أُصيب في الحد الجنوبي قبل زواجه بشهرين، أي قبل قرابة 5 أشهر من إصابته الثانية واستشهاده”، وفقا للزميلة “سبق”.
ولفت:”استُشهد البطل وعمره 29 عاماً، بعد عام ينقصه 9 أيام تقريباً من مشاركته أبطال الحد الجنوبي، وهو ملتحق بوزارة الحرس الوطني منذ قرابة 5 سنوات”.
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