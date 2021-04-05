الحكومة الأردنية تكشف سبب بث الأمير حمزة بن الحسين رسالتين بالعربية والإنجليزية

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وقال أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء الأردني:”سمو الأمير حمزة قام ببث رسالتين مسجلتين باللغتين العربية والإنجليزية في محاولة أخرى لتشويه الحقائق ولاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي”. وأوضح أيمن الصفدي.خلال مؤتمر صحفي:”الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة ويعرض عليها تأمين طائرة فوراً للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي”، بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”. وتابع نائب رئيس الوزراء الأردني: رصد اتصالات مع جهات خارجية لاختيار الوقت الأنسب لزعزعة أمن الوطن. Source slaati





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