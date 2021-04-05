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كشف هوية الشخص الذي عرض على زوجة ‎الأمير حمزة بن الحسين توفير طائرة لإخراجها من الأردن

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كشفت وسائل إعلام أردنية عن هوية الشخص الذي تواصل مع زوجة الأمير حمزة بن الحسين، وعرض عليها توفير طائرة لإخراجها من الأردن.
وقالت وسائل الإعلام الأردنية، إن ضابط سابق بالموساد هو من تواصل مع زوجة ‎الأمير حمزة بن الحسين وعرض توفير طائرة لإخراجها من الأردن.

وكان نائب رئيس الوزراء الأردني، نفى صحة ما تم تداوله حول اعتقال قادة عسكريين أردنيين، مشيرا إلى أن توجيهات الملك هي التعامل مع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية.

Source slaati


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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