حـادث مروري يقود إلى ضبط سيارة تحمل أقراصًا مخدرة في الرياض (فيديو)

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ضبطت دورية أمنية بمنطقة الرياض مركبة بداخلها مواد مخدرة يستغلها مواطنان في العقد الثالث من العمر.
وأوضحت الشرطة، أن الدورية اشتبهت في مركبة متوقفة بأحد أحياء الرياض بعد تعرضها لحادث مروري، وبعد تفتيشها عثر بداخلها على مسـدس و3 طلقات نارية، و350 قرصًا مخدرًا.
وأشارت إلى أنه جار استكمال الإجراءات النظامية بحق المواطنين بعد القبض عليهما، ومن ثم تحويلهما إلى النيابة العامة.
Source akhbaar24.argaam
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