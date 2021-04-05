“مثابة وأمنًا”.. رئاسة الحرمين تبث فيلمًا تسجيليًا يروي قصة الجائحة (فيديو)

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بثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس (الأحد)، فيلمًا تسجيليًا بعنوان “مثابة وأمنًا”، يروي قصة الجائحة والجهود التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من تفشي الوباء.

وأشار الفيلم إلى عودة الطائفين والمصلين إلى المسجد الحرام، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، محفوفة بالأمن والأمان.

وتحدث عن جهود الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وبتوجيه من القيادة بالعودة تدريجيا ضمن 4 مراحل، تضمنت المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء العمرة، ثم تلتها مرحلة العمرة وأداء الصلاة للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت أن المرحلة الثالثة فتحت فيها المملكة أبوابها للمسلمين بجميع أنحاء العالم الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة، أما المرحلة الرابعة فتسعى فيها المملكة إلى استقبال ضيوف الرحمن دون قيود مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

Source akhbaar24.argaam

